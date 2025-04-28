Китай и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере электронной коммерции

Китай и Азербайджан продолжают расширять сотрудничество в области электронной коммерции.

Как передает Day.Az, об этом заявила новоназначенный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

В своем выступлении она отметила, что Китай оказывает поддержку Азербайджану в использовании платформ электронной коммерции для продвижения азербайджанской продукции на китайском рынке.

По ее словам, стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в области цифровой экономики и технологий платформ электронной коммерции.

"Мы готовы делиться своим опытом в сфере электронной коммерции, чтобы помочь азербайджанским компаниям успешно осваивать китайский рынок", - подчеркнула Лу Мэй.