АБР намерен оптимизировать расходы на “зеленую” трансформацию

Азиатский банк развития (АБР) стремится найти наилучшие способы снижения затрат на "зеленую" трансформацию.

Об этом сказал вице-президент АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Ян в ходе заключительной сессии 58-го ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

"Спрос на региональную взаимосвязанность стал ещё более острым. Мы будем стремиться к реализации устремлений по развитию "зеленого" и цифрового регионального сотрудничества. Мы планируем интегрировать цифровые технологии в сферу региональной взаимосвязанности - например, через продвижение "умного" транспорта и "умной" энергетики.

Мы продолжим усилия по использованию цифровых решений для облегчения торговли и расширения возможностей в сфере торговли цифровыми услугами, ведь именно цифровая торговля станет новым двигателем глобального роста. Мы намерены найти наилучшие пути снижения стоимости "зелёной" трансформации, одновременно добиваясь сбалансированного выполнения климатических и социально-экономических задач", - отметил он.

По словам Яна, АБР будет поддерживать реализацию крупных региональных проектов в сфере взаимосвязанности, чтобы помочь малым экономикам преобразовывать их богатые гидроресурсы в национальный экономический рост и создание рабочих мест.