Министр экономразвития России посетит Баку

Министр экономического развития России Максим Орешкин 22 апреля посетит Баку. Об этом сообщили в пятницу Trend в правительстве, передает Day.Az.

Как ожидается, в рамках своего визита Орешкин встретится с исполняющим обязанности министра экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими представителями правительства.

Визит российского министра завершится в понедельник.

Последний визит Максима Орешкина в Баку состоялся в декабре прошлого года. Министр принял участие в открытии местного представительства Российского экспортного центра, а также принял участие в церемонии подписания документов между азербайджанскими и российскими компаниями.

В ходе визита министра также состоялось расширенное заседание Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook