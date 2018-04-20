Министр экономразвития России посетит Баку
Министр экономического развития России Максим Орешкин 22 апреля посетит Баку. Об этом сообщили в пятницу Trend в правительстве, передает Day.Az.
Как ожидается, в рамках своего визита Орешкин встретится с исполняющим обязанности министра экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими представителями правительства.
Визит российского министра завершится в понедельник.
Последний визит Максима Орешкина в Баку состоялся в декабре прошлого года. Министр принял участие в открытии местного представительства Российского экспортного центра, а также принял участие в церемонии подписания документов между азербайджанскими и российскими компаниями.
В ходе визита министра также состоялось расширенное заседание Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов.
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