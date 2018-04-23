В Азербайджане будут собирать автомобили ГАЗ
23 апреля 2018 13:57 140
В Азербайджане будут осуществлять сборку коммерческих автомобилей ГАЗ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным в понедельник ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш" в Баку.
Документ был подписан в присутствии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и находящегося в Баку министра экономического развития России Максима Орешкина.
Автомобили будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне.
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