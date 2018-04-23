В Азербайджане будут собирать автомобили ГАЗ

В Азербайджане будут осуществлять сборку коммерческих автомобилей ГАЗ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным в понедельник ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш" в Баку.

Документ был подписан в присутствии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и находящегося в Баку министра экономического развития России Максима Орешкина.

Автомобили будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне.

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