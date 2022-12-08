Азербайджанский десерт признали одним из лучших на соревновании “World Skills Special Edition 2022”
Данный десерт был представлен от команды Азербайджана на соревновании "World Skills Special Edition 2022" прошедшим в Швейцарии, в городе Люцерн.
Кулинарные эксперты многих стран назвали данный десерт одним из самых лучших на данном соревновании.
Муссовое пирожное с корицей и апельсином, айвой, миндальным нугатином, карамельно- апельсиновым соусом.
Муссовое пирожное
- Мусс 1
Ингредиенты
34 г сахара
½ палочки корицы
100 мл молока
1 желток
1 лист желатина, замоченный в холодной воде
80 г сливок, взбитых до мягких пиков
Метод
1) Сахар растопить с корицей, затем деглазировать молоком.
2) Смешать с желтком и довести до кипения.
3) Снять с огня и добавить желатин.
4) Остудить до комнатной температуры и аккуратно вмешать сливки.
5) Залить в силиконовую форму наполовину. Охладить.
- Мусс 2
Ингредиенты
30 г сахара
½ стручка ванили
Цедра 1 апельсина
100 мл молока
1 желток
1 лист желатина, замоченный в холодной воде
80 г сливок, взбитых до мягких пиков
Метод
1) Для второго слоя повторить процедуру, но уже без растапливания сахара.
2) Залить поверх первого слоя.
3) Охладить до полного застывания, 6-8 часов
Миндальный нугатин
Ингредиенты
75 г сахара
35 г миндальных лепестков
Метод
1) Растопить сахар.
2) Добавить миндальные лепестки, перемешать и сразу же вылить на силиконовый коврик
3) Накрыть вторым ковриком и раскатать в тонкий пласт.
4) Вырезать прямоугольники и дать полностью остыть.
Бисквит
Ингредиенты
2 яйца
44 г сахара
36 г тёмного шоколада
30 г молока
44 г муки
8 г крахмала
Метод
1) Яйца разделить на белки и желтки
2) Шоколад растопить, добавить желтки, молоко, муку, крахмал и перемешать.
3) Белки взбить с сахаром до т средних пиков.
4) Соединить обе смеси.
5) Выпекать при 170С 10 минут.
Соус
Ингредиенты
45 г сахара
1 апельсин
50 г сливочного масла
Щепотка соли
Метод
1) Растопить сахар и деглазировать апельсиновым соком.
2) Выпарить наполовину.
3) Добавить сливочное масло, и непрерывно помешивать для получения глянцевого соуса.
4) Полностью остудить.
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