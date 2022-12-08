Азербайджанский десерт признали одним из лучших на соревновании “World Skills Special Edition 2022”

Данный десерт был представлен от команды Азербайджана на соревновании "World Skills Special Edition 2022" прошедшим в Швейцарии, в городе Люцерн.

Кулинарные эксперты многих стран назвали данный десерт одним из самых лучших на данном соревновании.

Муссовое пирожное с корицей и апельсином, айвой, миндальным нугатином, карамельно- апельсиновым соусом.

Муссовое пирожное

- Мусс 1

Ингредиенты

34 г сахара

½ палочки корицы

100 мл молока

1 желток

1 лист желатина, замоченный в холодной воде

80 г сливок, взбитых до мягких пиков

Метод

1) Сахар растопить с корицей, затем деглазировать молоком.

2) Смешать с желтком и довести до кипения.

3) Снять с огня и добавить желатин.

4) Остудить до комнатной температуры и аккуратно вмешать сливки.

5) Залить в силиконовую форму наполовину. Охладить.

- Мусс 2

Ингредиенты

30 г сахара

½ стручка ванили

Цедра 1 апельсина

100 мл молока

1 желток

1 лист желатина, замоченный в холодной воде

80 г сливок, взбитых до мягких пиков

Метод

1) Для второго слоя повторить процедуру, но уже без растапливания сахара.

2) Залить поверх первого слоя.

3) Охладить до полного застывания, 6-8 часов

Миндальный нугатин

Ингредиенты

75 г сахара

35 г миндальных лепестков

Метод

1) Растопить сахар.

2) Добавить миндальные лепестки, перемешать и сразу же вылить на силиконовый коврик

3) Накрыть вторым ковриком и раскатать в тонкий пласт.

4) Вырезать прямоугольники и дать полностью остыть.

Бисквит

Ингредиенты

2 яйца

44 г сахара

36 г тёмного шоколада

30 г молока

44 г муки

8 г крахмала

Метод

1) Яйца разделить на белки и желтки

2) Шоколад растопить, добавить желтки, молоко, муку, крахмал и перемешать.

3) Белки взбить с сахаром до т средних пиков.

4) Соединить обе смеси.

5) Выпекать при 170С 10 минут.

Соус

Ингредиенты

45 г сахара

1 апельсин

50 г сливочного масла

Щепотка соли

Метод

1) Растопить сахар и деглазировать апельсиновым соком.

2) Выпарить наполовину.

3) Добавить сливочное масло, и непрерывно помешивать для получения глянцевого соуса.

4) Полностью остудить.