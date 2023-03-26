3 версии происхождения пасты карбонара

Спагетти карбонара занимает почетное место в списке популярных блюд итальянской кухни наравне с пиццей "Маргарита", лазаньей болоньезе и десертом тирамису. Все гениальное просто: яичный желток, твердый сыр, немного жареной свиной грудинки и прекрасное блюдо готово. Гурманы до хрипоты спорят: допустимо ли добавлять в "Карбонару" сливки. Даем подсказку: допустимо везде, кроме Рима. Food.ru разобрался в истории происхождения карбонары и стереотипах, связанных с этой итальянской пастой, передает Day.Az.

Когда придумали пасту карбонара?

Правильного ответа не знает никто, выделяют 3 основные версии возникновения знаменитого блюда:

Версия №1. Пасту карбонара придумали вовсе не итальянцы, а солдаты из США, которые воевали в Италии в годы Второй мировой войны. В сухпайках у них был копченый бекон и яичный порошок, а уж макароны можно было раздобыть у местных жителей. Американская идея понравилась итальянцам, и во второй половине ХХ века "Карбонару" превратили в национальное блюдо.

Версия №2. Рецепт "Карбонары" придумали американские солдаты, но на базе классической римской пасты Cacio e pepe. Это римское блюдо готовится всего лишь из тертого сыра пекорино романо и свежемолотого черного перца. Есть легенда, что кому-то из американских солдат, оказавшихся в годы войны в Риме, такая паста показалась недостаточно сытной, и он попросил подать дополнительно бекон. Римлянам идея понравилась.

Версия №3. Паста была любимым блюдом производителей древесного угля. По-итальянски "уголь" - carbone, а угольщиков называли carbonario. Они уходили в лес надолго, провизии с собой брали немного, и вопрос пропитания приходилось решать доступными способами. Твердый сыр и вяленую свинину легко было взять с собой, яйца покупали у местных фермеров, иногда находили в гнездах лесных птиц, ну а раздобыть в Италии макароны не проблема. Блюдо получалось сытное, калорийное, легко восстанавливало силы мужчин, измученных тяжелой работой.