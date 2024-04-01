Развеян популярный миф о гранате

Терапевт и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов назвал мифом популярное утверждение, что регулярное употребление в пищу граната повышает гемоглобин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Врач подчеркнул, что из-за полезных свойств гранат стоит включить в постоянный рацион. Опубликованное в журнале Nutrients ("Нутриенты") исследование показало что этот продукт полезен при ожирении, метаболическом синдроме и диабете второго типа.

"По содержанию актиоксидантов с гранатом сопоставимы ягоды, они тоже очень богаты ими. И когда цена на гранат поднимется, можно его заменять морожеными ягодами. Потреблять в день не менее половины стакана семян граната или ягод - очень полезная привычка", - уточнил Спахов.

При этом Спахов развеял один из самых популярных мифов о гранате: вопреки связанному с цветом ягоды заблуждению она не повышает гемоглобин. "Железо вообще лучше получать из животных продуктов - мяса и особенно печени. В гранате его немного, а цвет ему придают очень полезные полифенолы", - заключил он.

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