Как отказ от курения сказывается на рационе питания

Издание Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования ученых из Университета Миннесоты, поделилось материалом, в рамках которого было раскрыто влияние отказа от курения на пищевые привычки.

В ходе исследования специалисты привлекли 42 курильщиков, которых на 24 часа попросили отказаться от этой привычки. Впоследствии добровольцам предложили выбрать любую еду из представленных восьми вариантов. Сделано это было для того, чтобы оценить, как отказ от курения влияет на пищевые привычки. Как выяснилось, ввиду ограничения курения люди в 65% случаев начинают выбирать богатую солью и жиром еду.

Кроме того, оказалось, что временно бросившие курить люди в целом начинают менять рацион - есть на 30% больше калорий, чем некурящие. По словам ученых, таким образом люди пытаются нивелировать никотиновый вакуум.

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