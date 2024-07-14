Раскрыты последствия недельного отказа от сахара

Специалисты назвали десять последствий для организма, которые возникнут после отказа от сахара на неделю. Об этомсообщает греческий новостной сайт Pronews.gr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сахар содержится во многих продуктах питания, особенно в обработанных, например, соусах, полуфабрикатах, консервированных овощах и др. Не смотря на то, что сахар выступает в роли источника энергии для организма, его чрезмерное употребление связано с ростом риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Исключение сахара из рациона даже на небольшой промежуток времени положительно влияет на здоровье организма. В частности, пропадает забывчивость и человеку становится легче сосредоточиться на задаче. Кроме того, уменьшение потребления сахара снижает риск развития диабета II типа, возникновения прыщей и запаха изо рта, а также снижаются риски влияния на гормональный баланс.

Помимо этого, употребление сахара связано с депрессией и отказ от него улучшает психическое здоровье, а также в целом иммунную систему. Сокращение сахара в рационе также способствует более медленному старению кожи и улучшает здоровье полости рта. Также отказ от избытка сахара может повысить либидо и сексуальное благополучие, обеспечив больше удовлетворения в отношениях.

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