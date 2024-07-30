Названо растительное соединение, полезное для диабетиков

Ученые Университета Дибругарх (Индия) установили, что растительные соединения под названием ксантоны помогают бороться с осложнениями сахарного диабета - нефропатией и ретинопатией. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry Reports (EJMCR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Работа ученых основана на результатах ранее опубликованных научных исследований на тему пользы природных полифенольных соединений для здоровья лиц с сахарным диабетом. В своем научном обзоре они сосредоточились на анализе свойств ксантонов - сильных антиоксидантов растительного происхождения. Они содержатся во многих овощах, фруктах и ягодах.

Научный обзор показал, что ксантоны мангиферин и альфа-мангостин способны предотвращать повреждение почек, связанное с окислительным стрессом (особой формой разрушения клеток). В частности, альфа-мангостин защищал от диабетической нефропатии, смягчая стресс-индуцированный апоптоз (процесс программируемого самоуничтожения) почечных клеток.

Также было установлено, что альфа-мангостин обладает способностью снижать уровень окислительного стресса в сетчатке глаз, препятствуя развитию и прогрессированию диабетической ретинопатии. Также ученые обнаружили, что мангостин предотвращает неоваскуляризацию сетчатки у крыс - разрастание в сосудистом слое глаза, расположенном между сетчаткой и склерой, новых аномальных кровеносных сосудов.

Исследователи отметили, что ксантоны полезны и для людей. По этой причине при сахарном диабете важно питаться сбалансированно, не пренебрегая растительной пищей.

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