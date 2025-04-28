Какие продукты увеличивают риск преждевременной смерти?

Международная команда ученых выяснила: чем выше доля ультрапереработанных продуктов (УПП) в рационе, тем выше риск преждевременной смерти.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Ультрапереработанные продукты - это готовые к употреблению или разогреву промышленные продукты, содержащие ингредиенты, полученные из сырья путем глубокой переработки или синтезированные в лабораториях. В их состав входят искусственные красители, ароматизаторы, эмульгаторы и другие добавки, тогда как цельные продукты практически отсутствуют. Такие продукты постепенно вытесняют традиционные блюда, приготовленные из свежих ингредиентов.

"УПП вредят организму не только из-за высокого содержания соли, трансжиров и сахара. Изменения в структуре пищи в процессе глубокой переработки и добавление искусственных компонентов также наносят ущерб здоровью", - объяснил руководитель исследования доктор Эдуарду Аугусту Фернандес Нилсон.

В странах с низким потреблением УПП (например, в Колумбии) такие продукты составляют около 15% рациона, тогда как в США - более 50%. В 2018 году только в США употребление ультрапереработанных продуктов было связано с 124 тысячами преждевременных смертей. По оценкам, доля преждевременных смертей, связанных с употреблением УПП, варьируется от 4% в странах с низким потреблением до почти 14% в странах с самым высоким уровнем потребления.

Ранее исследования концентрировались на отдельных вредных компонентах пищи, а новая работа впервые оценила влияние общей доли УПП в питании на риск смерти от любых причин. Анализ показал, что каждые дополнительные 10% калорий из УПП увеличивают риск смерти на 3%.

Исследователи установили,что высокое потребление УПП связано с 32 различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые болезни, ожирение, диабет, некоторые виды рака и депрессию. Особенно ученых встревожил рост потребления таких продуктов в странах с низким и средним уровнем дохода, где раньше преобладали традиционные рационы.

"Необходимо срочно принять меры для сокращения потребления ультрапереработанных продуктов и поддерживать традиционные модели питания, основанные на свежих и минимально переработанных продуктах", - подчеркнул доктор Нилсон.