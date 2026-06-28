Кому не рекомендуется пить матчу

Тем, у кого есть дефицит железа, нужно осторожно пить матчу.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала гематолог сети Клиника Фомина Ксения Калужская.

"Матча не вызывает анемию, но если дефицит железа уже есть или человек к нему склонен, напиток может усугубить проблему. Матча содержит кофеин и танины, которые уменьшают всасывание железа из пищи и препаратов", - заявила врач.

Калужская рассказала, что в группе риска находятся вегетарианцы и веганы, женщины с обильными менструациями, беременные и кормящие, а также пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Гематолог отметила, что матча содержит витамин K, участвующий в свертывании крови. По ее словам, для здоровых людей это неопасно, но у тех, кто принимает варфарин, витамин K может снижать эффективность терапии и повышать риск тромбозов.

Врач также обратила внимание, что в некоторых партиях матчи находили тяжелые металлы. Однако, как утверждает Калужская, такие примеси могут встречаться в любых растениях, выращенных без контроля качества. Она подчеркнула, что важно употреблять матчу только надежного производства с подтвержденной сертификацией.

"Матча - неопасный продукт, главное - умеренность, понимание особенностей своего организма и выбор качественного продукта. Прием напитка стоит разделять с приемом пищи или препаратов железа на несколько часов, а при антикоагулянтной терапии - исключить полностью", - заключила эксперт.

