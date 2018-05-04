Разработана беговая дорожка, не травмирующая суставы

Занятие спортом, как известно, не всегда приносит положительные результаты. Обычный бег по асфальтированному покрытию, может серьезно сказаться на коленных суставах и на позвоночнике, особенно для людей с излишним весом. Решением в подобных проблемах будет беговая дорожка Water Walker, которая создаст дополнительное сопротивление и в то же время поддержит вес, не причиняя вреда суставам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Newsland, Water Walker представляет собой большую ванную с подвижным дном, как у беговой дорожки. В таком тренажере можно регулировать скорость, а также интенсивность встречных водяных потоков. Помимо интенсивности можно регулировать иные функции, как в джакузи.

Поскольку вода поддерживает человека, то акваджоггинг (бег в воде) менее травмоопасен, чем обычная пробежка по городу или на беговой дорожке. При этом, упор делается на нижнюю часть тела (ноги и ягодицы), способствуя эффективному похудению и укреплению мышц этой области.

Новичкам по акваджоггингу подойдет первый вариант тренажера, развивающего скорость не больше 2,5 км/ч во время тренировки. Более опытным спортсменам подойдет второй вид Pro, разгоняющийся максимум до 6,5 км/ч, делая тренировку интенсивной. В обоих вариантах тренажера есть функция СПА, позволяющая расслабиться после водной пробежки под струями воды.

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