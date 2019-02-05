«Лаборатория Касперского» предупредила азербайджанских пользователей

Сегодня в мире отмечается Международный день безопасного интернета. В этот день "Лаборатория Касперского" хочет еще раз напомнить об основных правилах кибергигиены и поделиться результатами опроса, посвящённого вопросам использования паролей в корпоративной среде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по данным опроса "Лаборатории Касперского", 41 процентов азербайджанцев, которые используют для работы персональный компьютер, не защищают его паролем. А 47 процентов из тех, кто всё же использует пароль, признались, что не меняют его. Что касается создания паролей, то лишь каждый второй (47 процентов) респондент придумывает полностью новую комбинацию.

К вопросу хранения паролей корпоративные пользователи в Азербайджане относятся по-разному: 57 процентов ответили, что предпочитают запоминать пароли, 10 процентов записывают их на бумаге, а еще 7 процентов создают файл на компьютере, где хранят пароли и всего лишь 1 процент используют специальные программы, которые не только надёжно хранят пароли, но и помогают их создавать.

"Часто о паролях говорят, как о важном аспекте личной кибербезопасности пользователя, однако это ещё и важная составляющая безопасности любой организации. По данным нашего опроса, 15 процентов пользователей в Азербайджане признались, что передавали данные от своей корпоративной учётной записи - логин и пароль - другому сотруднику не из технической поддержки. При этом большинство из тех, кто передавал данные своей корпоративной учетной записи, впоследствии не меняли пароль. Это говорит о том, что одной из задач, стоящих перед руководителями современных организаций, должно стать обучение сотрудников основам кибербезопасности. Ведь человеческий фактор играет здесь значительную роль", - подчеркнул Мушвиг Мамедов, представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

"Лаборатория Касперского" советует придерживаться ряда простых правил с точки зрения управления паролями, которые позволят снизить риск взлома аккаунтов - как личных, так и корпоративных:

- используйте различные пароли для каждого сервиса или учётной записи;

- меняйте все служебные и личные пароли не реже, чем раз в три месяца;

- создавайте надёжные пароли, состоящие из 10-12 символов, включая буквы в разном регистре и цифры, а также спецсимволы;

- не храните пароли на листочках, в виде текстовых документов на компьютере - для этого лучше пользоваться специальными менеджерами паролей;

- для обеспечения ещё большей безопасности учётных записей стоит использовать механизм двухфакторной авторизации, который сегодня предлагают многие сервисы.

Создание и безопасное хранение паролей для корпоративных аккаунтов лучше доверить проверенным программам, таким как Kaspersky Small Office Security. Это решение предоставляет единую защищенную базу для всех паролей - нужно помнить только один мастер-пароль, а также позволяет создавать и безопасно их хранить. Помимо этого, Kaspersky Small Office Security обеспечивает комплексную защиту компьютеров, файловых серверов, а также планшетов и смартфонов от интернет-атак, финансового онлайн-мошенничества, программ-вымогателей и потери данных.

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