Несмотря на огромную популярность iPhone во всем мире, огромное количество пользователей этого смартфона до сих пор верит во всякие мифы, которые давно были опровержены. Также желающие переходить с Android на iPhone, тоже страдают от предвзятости и множества слухов, которые мешают им пользоваться мобильным устройством.

Часто такие мифы если и не наносят смартфону вреда, то просто не приносят никакой пользы, отнимая лишнее время и ресурсы пользователя. Мы решили развеять пять популярных мифов об iPhone, в которые стоит прекратить верить в 2019 году.

Закрытие приложений экономит заряд батареи

Приложения Apple iOS в фоне не потребляют заряд аккумулятора

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, этот миф прямиком переехал из Android, где такая проблема действительно есть, хоть Google пытается ее исправить из года в год. Apple спроектировала iOS совершенно иначе. Благодаря эффективной работе операционной системы потребление аккумулятора приложениями, работающими в фоновом режиме, оказывается не больше, чем от закрытых. Более того, выгружая программы из памяти, смартфон тратит больше энергии на их повторный запуск. Вердикт прост: не закрывайте приложения в фоне, пользы от этого никакой.

Удаление фотографий ускоряет iPhone

Но в этом мифе есть доля правды

Apple заранее зарезервировала для iOS несколько гигабайт в хранилище вашего iPhone, которых более чем достаточно для стабильной работы операционной системы. Поэтому даже если вы удалите из памяти своего смартфона все фотографии, видео, приложения, он не будет работать быстрее. Но в этом мифе есть доля правды. При очередном обновлении прошивка потребует дополнительное место на внутреннем накопителе - в этом случае удаление ненужных файлов действительно может оказаться полезным, если память забита впритык.

На iPhone надо чистить кэш

Кэш не замедляет iPhone

Еще одно популярное заблуждение относительно iPhone - чистка кэш-памяти, после которой, якобы, смартфон начинает работать быстрее. Кэширование очень полезная для работы приложений особенность: она ускоряет работу приложений благодаря хранению определенных данных. К примеру, в браузере кэшируются текст, изображения и видеозаписи для быстрого к ним доступа при повторной загрузке страницы. Эти данные не замедляют iPhone, а наоборот позволяют вам просматривать их в офлайн-режиме, ускоряют загрузку веб-страниц и экономят трафик.

Зарядка от iPad "убьет" iPhone

Зарядка от iPad не нанесет iPhone вреда

Использование более мощного зарядного устройства, к примеру, от iPad, не нанесет iPhone вреда. Apple давно предусмотрели такой способ, поэтому оснастили в зарядные устройства специальные контроллеры, которые не позволяют им заряжаться быстрее, чем позволяют их аккумуляторы. Поэтому можно смело пользоваться зарядкой от iPad - она не навредит iPhone.

Приложения помогают продлить автономность

Battery Saver на деле бесполезная программа

Наверняка вы не раз сталкивались с приложениями типа Battery Saver, которые обещают оптимизировать работу вашего iPhone и тем самым увеличить время его автономной работы. Само собой, все это полная чушь. iOS устроена таким образом, что ни одно стороннее приложение не сможет проникнуть в его файловую систему, чтобы что-то там оптимизировать. Да и, судя по тому, как хорошо работает iOS 12, ничего дополнительно улучшать, тем более с помощью сторонних разработчиков, вам не нужно.

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