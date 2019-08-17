В базах данных китайских регуляторов 3C и TENAA появились сразу несколько новых смартфонов Redmi, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Новые модели проходят под номерами M1906G7E/T и M1908C3IE/C. У старшей модели будет быстрая зарядка мощностью 18 Вт, у младшей - 10 Вт.

Также модель M1908C3IE/C появилась в TENAA. К сожалению, подробных характеристик пока нет, зато есть изображение.

На нем можно разглядеть вырез-"капельку" для фронтальной камеры, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев под ней и логотип Redmi на небольшом "подбородке".

Названий этих смартфонов нет, но, скорее всего, это представители линейки Redmi 8. Ожидается, что как минимум один из ее представителей получит камеру с 64-мегапиксельным датчиком, а недавно показывали даже видео с производства: на нем показаны сразу четыре модуля основной камеры. Получается, что это точно не M1908C3IE/C.

Вероятно, Redmi в ближайшее время выпустит сразу несколько новинок. можно предположить, что это будут Redmi 8 и Redmi Note 8 либо Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Кто именно получит квадро-камеру с 64 Мп сенсором - до сих пор остается загадкой.

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