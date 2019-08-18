Автоконцерны при производстве двигателей одновременно стараются удешевить производство, выжать максимальное количество лошадиных сил и вписаться в жесткие экологические нормы. Портал "АвтоВзгляд" разбирался в самых неудачных моторах автомобилей, которые выпускаются до сих пор, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По данным издания, один из самых ненадежных движков на рынке современных машин - BMW N63B44 и его спортивная версия S63B44 (BMW M). Несмотря на то, что этот двигатель пережил несколько модификаций, к нему остаются серьезные вопросы.

Часть из проблем обусловлена неудачной конструкцией двигателя - обе турбины находятся в развале двигателя, из-за чего температура там доходит до 500 градусов по Цельсию. Средний пробег до капитального ремонта - 100 000 км. При этом уже "с завода" движок может потреблять слишком много масла, у владельцев также могут возникнуть проблемы с маслосъемными колпачками, кольцами поршней, маслонасосом, турбинами, цепями, ТНВД, клапанами VANOS, дроссельными заслонками.

Одним из самых спорных двигателей, по версии издания, является и созданный концерном VAG EA888 в версиях 1.8 TSI и 2.0 TSI. Изначально, по данным портала, движки страдали от быстрого износа цепи и ее перескока. Во втором поколении к этим проблемам добавился большой расход масла - до 2 литров на тысячу километров. Последняя версия двигателя, выпускаемая с 2011 года, избавилось от "масложора", однако проблемы с цепью ГРМ никуда не делись, и к ним добавились регулярные неурядицы с распредвалами.

Не избежал неудачных моделей движков и американский концерн Ford, создавший линейку Ecoboost. Самыми проблемными считаются версии 1.6 и 1.5. На них уже были отзывные программы из-за разрыва трубок охлаждения и трещин на головке блока цилиндров. Сервисные акции объявлялись и в связи с возможным перегревом и возгоранием, отмечает издание.

По данным портала, ненадежные двигатели есть и у японских производителей машин.

"В Сети легко найти множество жалоб на работу силового агрегата Subaru FB20. Большой угар масла приводит к закоксовке, а падение его давления - к задирам и капитальному ремонту. Так как поршни лежат на одной стенке цилиндра, он изнашивается неравномерно и становится эллиптическим. До 2013 года среди блоков попадались дефектные, искривленные уже на заводе. Причем, все недостатки проявляются на пробегах до 100 000 км", - говорится в статье.

Сама компания, по информации издания, объяснила массовые проблемы двигателей до 2013 года выпуска - недоработкой блока цилиндров. И, начиная с 2014 года, моторы стали более надежными.

Из российских моторов один из самых ненадежных - ЗМЗ-409, который ставится на УАЗ "Патриот" и "Газели". Низкое качество запчастей и сборки дают о себе знать чуть ли не сразу после покупки, отмечает портал. По данным издания, двигатель троит, может есть масло литрами, стучать (гидрокомпенсаторы живут до 100 000 км пробега), перегреваться.

При этом "АвтоВзгляд" напоминает, что основная проблема двигателей - неправильное обслуживание и эксплуатация. И, если за мотором вовремя и правильно ухаживать, можно серьезно продлить срок его службы.

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