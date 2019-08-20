Хакеры уже не первый год отставали от Apple в поиске уязвимостей, позволивших бы создать для актуальной версии iOS джейлбрейк - программу, позволяющую ставить на устройство не авторизованные Apple приложения. Теперь взлом вновь доступен бесплатно всем желающим для самой последней версии операционки - 12.4, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом первым сообщило издание VICE. В публикации сказано, что джейлбрейк стал возможен из-за ошибки Apple, вернувшей в версии 12.4 уже устранённую ранее уязвимость, найденную весной исследователем из Google. Новый джейлбрейк можно также установить на iOS-устройства с версиями операционки до 12.3 или любой вариант iOS 11.

Взлом актуальных версий iOS перестал быть общедоступным из-за огромного (и платёжеспособного) спроса на уязвимости со стороны хакеров и компаний, зарабатывающих на средствах обхода защиты Apple. Смартфон с джейлбрейком не только позволяет ставить пиратские версии игр и приложений или менять на свой вкус интерфейс iOS, но и становится гораздо более уязвимым для тех, кто захочет получить несанкционированный доступ к его содержимому. Поэтому уязвимости нулевого дня для последних версий iOS можно продать за миллионы долларов.

Анонимный хакер, зарабатывающий взломом iPhone, заявил VICE, что в настоящее время взлом iOS не является для специализирующихся на таких вещах организаций чем-то невозможным. Во всём виноват некий баг в браузере Safari, позволяющий вскрыть любой iPhone даже с самой последней версией операционки.

Создатель последнего джейлбрейка, Pwn20wnd, считает, что ошибка Apple позволяет создать "идеальное шпионское ПО". Например, это может быть программа, нарушающая изоляцию данных приложений и получающая несанкционированный доступ к пользовательским данным в них. "Вполне вероятно, что кто-то уже использует этот баг в преступных целях", - отметил хакер.

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