Facebook анонсировала новую функцию, позволяющую пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Facebook.

В частности, речь идет о таргетированной рекламе.

Как ожидается, функция будет вводиться постепенно. Первыми ее смогут опробовать жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Цель этого обновления - дать людям больше информации о принципах работы соцсети и инструментов контроля.

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