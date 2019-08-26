В Google раскрыли дату релиза следующего крупного обновления Android. Как подтвердили изданию PhoneArena в техподдержке компании, 10-я версию операционной системы начнут рассылать на смартфоны линейки Pixel в следующий вторник - 3 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как ожидается, апдейт станет доступен на всех "пиксельфонах", включая новые (Pixel 3/3XL, 3a/3a XL) и более старые модели, такие как Pixel 2/2 XL. "Накатят" Android 10 и на Pixel и Pixel XL 1-го поколения, вышедшие в 2016 году, - хотя двухлетний период поддержки этих устройств давно истек.

Напомним, что Pixel - это "родные" смартфоны Google, которые компания проектирует самостоятельно. Они же получают обновления напрямую от разработчика Android.

Сроки выхода "десятки" на других моделях будет зависеть от ряда факторов. В частности, новую версию Android должны протестировать операторы, чтобы избежать сбоев в сети, а производители - проверить её на совместимость со своим аппаратным и программным обеспечением.

У Samsung, например, обычно уходит 3-4 месяца на дистрибуцию апдейта. Предположительно, Android 10 с интерфейсом One UI 2.0 дойдет до Galaxy S10+, S10 и S10e к концу декабря 2019-го - началу января 2020-го, до Galaxy Note 10 - к середине-концу января следующего года.

Android 10 станет первой за десять лет версией ОС, которая выйдет без "сладкого" прозвища. В компании объясняли отказ от традиции тем, что выбор англоязычного слова, обозначающего кондитерское изделие, не всегда учитывает специфику того или иного региона.

Главными новшествами в Android 10 станут появление полноценного "ночного режима", функции записи экрана и Fast Share для быстрого обмена файлами, полностью переработанная система жестового управления, более гибкие настройки приватности, нативная поддержка систем распознавания лиц, встроенный эмулятор для двухэкранных моделей, а также новая система многозадачности, построенная на базе уведомлений.

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