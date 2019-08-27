Разработчики Viber и "Яндекс.Дзена" тестируют интеграцию ленты публикаций в интерфейс мессенджера. Рекомендательный сервис "Яндекса" доступен на отдельной вкладке, благодаря чему пользователи могут знакомиться с подобранным для них контентом, не покидая приложения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Встроенную в Viber ленту "Яндекс.Дзена" начали тестировать в июле этого года, пишет vc.ru со ссылкой на представителей компании. Ожидается, что эксперимент продлится около трех месяцев. В нем участвует по миллиону пользователей мессенджера в месяц в каждом регионе в России и Белоруссии.

В рамках теста разработчики собирают аналитическую информацию, в том числе проведенное на вкладке "Дзена" время, количество репостов внутри мессенджера и другие показатели.

"Для нас Viber - это крупная дополнительная площадка для распространения публикаций медиа и блогеров 'Яндекс.Дзена', - сказали в пресс-службе поисковика. - Пользователи Viber получат доступ к интересному контенту нашей платформы, а издания и авторы 'Дзена' - дополнительную аудиторию среди пользователей популярного мессенджера".

"Яндекс.Дзен", предлагающий контент на основе персональных предпочтений пользователя, запустился в мае 2017 года. По собственной статистике компании на конец 2018-го, "Дзеном" пользуются свыше 35 миллионов человек в месяц. Альтернативу рекомендательному сервису "Яндекса" - "Пульс" - развивает холдинг Mail.Ru Group.

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