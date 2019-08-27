Китайский производитель Huawei на специальном мероприятии в Шэньчжэне официально представили новейший процессор Ascend 910, принадлежащий серии чипсетов Ascend-Max. Вместе с чипом была также представлена специальная платформа MindSpore для адаптации различных сценариев использования искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Процессор Ascend 910 обладает вычислительной мощностью 256 TFLOPS для операций с плавающей запятой (FP16) и 512 TFLOPS для вычислений с целочисленной точностью (INT8). Результаты тестирования показывают, что процессор достиг плановых показателей производительности и при этом потребляет значительно меньше энергии, чем планировалось изначально - максимальная потребляемая мощность Ascend 910 составляет 310 Вт, что намного ниже запланированных характеристик (350 Вт), объявленных в октябре 2018 года.



Huawei Ascend 910 в сравнении с Ascend 310



"Ascend 910 работает намного лучше, чем мы ожидали. Он обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире", - заявил председатель Huawei Эрик Сюй.



Анонс чипа Ascend 910



Таким образом, комбинация процессора Ascend 910 и платформы MindSpore позволяет обучать модели ИИ примерно в 2 раза быстрее по сравнению с другими распространенными картами обучения на базе TensorFlow. Платформа ИИ MindSpore адаптируется к любым сценариям использования с любыми устройствами, периферийными и облачными средами, а также обеспечивает взаимодействие между ними по требованию. Ее базовая концепция "Алгоритм ИИ как код" позволяет разработчикам с легкостью разрабатывать передовые ИИ-приложения и быстрее обучать свои модели.

В обычной нейронной сети для обработки естественного языка (NLP) MindSpore использует на 20% меньше строк основного кода, чем ведущие платформы на рынке, что помогает разработчикам повысить ее эффективность не менее чем на 50%.

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