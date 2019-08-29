Недавно состоявшаяся церемония Samsung Unpacked подарила нам сразу несколько новых девайсов. Особое место на мероприятии было уделено новому Galaxy Note10|10+ и его стилуcу S Pen. Таким образом, новое "перо" получило изящный дизайн, а его наконечник в диаметре всего 0,7 мм способен распознавать 4096 степеней нажатия. Теперь S Pen обладает функцией удаленного управления приложениями и распознавания различных жестов. Например, просто повернув S Pen по часовой или против часовой стрелки, можно изменить угол съемки, снять сцену крупным планом или наоборот - захватить панораму целиком.

Самое интересное это то, что "перо" работает не только с камерами, но также отлично управляет другими приложениями. Снятые фотографии можно прокручивать в галерее, смахнув S Pen влево или вправо, чтобы переходить от одного снимка к следующему или вернуться к предыдущему. Эта новая функция дистанционного управления называется S Pen Air. Управление жестами стало возможно благодаря новому шестиосевому датчику в S Pen, состоящему из трех сенсоров скорости и трех гироскопов. Сенсоры скорости собирают данные о том, насколько быстро совершается жест, а гироскопы определяют наклон - таким образом, естественные движения легко преобразуются в команды Galaxy Note10.

Как видно из названия, S Pen действительно выполняет и функцию "пера". Таким образом, стилус может распознавать рукописный текст, переводя его в машинный. Также можно настроить S Pen индивидуально под себя в Samsung Notes: выбирать цвет чернил, толщину линии и сохранить свои любимые настройки.

С помощью улучшенного стилуса вы можете спокойно управлять презентацией или регулировать громкость музыки, не подходя к девайсу, так как "перо" поддерживает управление на расстоянии до 10 м.

Работает S Pen до 10 часов без подзарядки, стилус оснащен мощной литиево-титанатной (LTO) батарей. Зарядить "перо" очень легко, достаточно просто поместить его в специальное гнездышко на Galaxy Note10.

Новый стилус S Pen подарит Вам свободу действий на расстоянии, благодаря улучшенной функции S Pen Air.

Дополнительную информацию о Galaxy Note10 и Note10+, а также S Pen, можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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