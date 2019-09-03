Физическая кредитная карта Apple Card, вопреки рекламным материалам Apple, оказалась не целиком изготовлена из титана. Такое заявление сделал минералог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Ганс-Рудольф Венк, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Воспользовавшись сканирующим электронным микроскопом, эксперт изучил состав кредитки Apple и выяснил, что она только на 90% состоит из титана. Остальные 10% - это алюминий. При этом никаких упоминаний о содержании в пластине примесей на сайте компании нет, сообщаетBloomberg.

В США виртуальная карта Apple доступна с августа. Выпустить её пользователи могут самостоятельно и за несколько минут, зайдя в приложение Wallet ("Кошелек"). Годовая процентная ставка - от 12,99 до 24,24%. За покупки начисляются 2% кэшбека, за товары, приобретенные у Apple (в том числе цифровые в App Store), возвращается 3%.

При желании, пользователь может заказать себе физическую карту, сделанную из титана. В такую кредитку встроен NFC-чип для совершения бесконтактных платежей без участия смартфона. В Apple предупреждают, что карточка требует особого ухода: она легко царапается, и её нельзя держать в карманах джинсов или обычном кошельке, поскольку деним и кожа могут безвозвратно испортить внешний вид металлической пластины.

Благодаря своим свойствам - прочность и легкость - титан и сплавы на его основе очень часто применяют в авиационно-космической технике. Как ожидается, 10 сентября вместе с новыми айфонами Apple покажет новую модель смарт-часов Apple Watch с титановым и керамическим корпусом.

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