Отраслевая организация USB Implementers Forum (USB-IF) опубликовала окончательные спецификации новой версии стандарта USB. Это означает, что производители уже сейчас могут начать подготовку к нему своей продукции. Выход первых устройств с USB4 ожидается в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Заявленная скорость передачи данных у USB 4-го поколения по двум полосам составит до 40 гигабит в секунду, в то время как у текущего, самого быстрого на сегодняшний день USB 3.2 Gen 2×2 она не превышает 20 Гбит/с. Так, USB4 окажется вдвое быстрее USB 3.2, а USB 3.0 новейший стандарт опережает в скорости почти в восемь раз.

Помимо прироста в скорости, будет обеспечена обратная совместимость с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3, пишет Engadget. Другими словами, его форм-фактор USB Type-C позволит подключать кабель к тем же портам, что и сейчас.

Еще одно преимущество USB4 - способность одновременно работать с несколькими протоколами передачи данных и вывода изображения на экран. Это значит, что устройство, например, сможет питаться и отображать на мониторе картинку через один кабель.

Однако следует учесть, что спецификации USB4 опубликованы только на бумаге. Первые устройства на их основе вряд ли появятся раньше, чем через год.

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