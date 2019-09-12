Корпорация Microsoft объявила о выходе масштабного обновления для приложения Your Phone. Теперь с его помощью можно посмотреть заряд батареи синхронизированного смартфона, читать и писать СМС, а также просматривать фотографии, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Индикатор заряда расположится над изображением телефона, точный процент можно будет узнать, щёлкнув по иконке аккумулятора. Чуть ниже расположатся кнопки "сообщения" и "фотографии". В ближайшем будущем Microsoft планирует ввести функцию звонков. Причём работать она будет через Bluetooth-соединение, то есть ПК выступает лишь в качестве гарнитуры. Пользователь сможет ввести номер собственноручно или воспользоваться телефонной книгой своего смартфона.

Кроме того, после обновления Your Phone, в десктопной версии приложения появится список последних вызовов. Однако пока что скачать апдейт смогут лишь участники программы тестирования Windows Insiders.

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