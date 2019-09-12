Основатель Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил, что готов поделиться технологией 5G с потенциальными западными покупателями, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Жэнь рассказал, что китайский технологический гигант готов предоставить покупателям постоянный доступ к имеющимся патентам, лицензиям, коду, техническим чертежам и производственным ноу-хау Huawei за единовременную плату, следует из интервью The Economist от 10 сентября, содержание которого было подтверждено Huawei.

Приобретателю будет разрешено изменять исходный код, что означает, что ни Huawei, ни китайское правительство не будут иметь контроля над телекоммуникационной инфраструктурой, построенной с использованием оборудования, произведенного новой компанией. Huawei также сможет свободно развивать свои технологии в любом направлении по своему усмотрению.



Заявленная цель Жэня - создать конкурента в сфере 5G для Huawei, которая сохранит свои действующие контракты и продолжит продавать свой собственный комплект 5G. По его мнению, это помогло бы поддержать конкуренцию, в то время когда многие на Западе встревожены перспективой того, что китайская компания будет поставлять оборудование для большинства новых сетей мобильной связи в мире.

"Сбалансированное распределение интересов способствует выживанию Huawei", - считает Жэнь.



Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями в нескольких развитых странах, поскольку китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!