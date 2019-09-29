В компании Facebook ожидают, что с помощью этой соцсети будет проводиться иностранное вмешательство в выборы президента США в 2020 году, заявил технический директор компании Майк Шрепфер. Об этом сообщает Welt am Sonnag, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

При этом он уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут отличаться от методов в 2016 году. Шрепфер также отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.

По словам директора компании, в Facebook появятся модераторы, которые будут заниматься этими задачами.

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