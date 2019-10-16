https://news.day.az/hitech/1166165.html SpaceX хотят вывести в космос 42 тыс. спутников
SpaceX хотят вывести в космос 42 тыс. спутников
Компания Илона Маска SpaceX собирается вывести в космос несколько десятков тысяч спутников связи Starlink. Об этом сообщает портал spacenews.com.
Отмечается, что всего планируется выведения 42 тыс. спутников, что в 5 раз больше, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года.
Уточняется, что Space X обратилась с просьбой в Международный союз электросвязи ITU для предоставления им частоты для 30 тыс. дополнительных спутников. Компания уже получила разрешение на размещение 12 тыс. небесных тел.
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