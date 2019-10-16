Китайская компания Realme, позиционируемая как "убийца Xiaomi", презентовала флагманский смартфон X2 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Главной особенностью гаджета станет самая быстрая в мире зарядка. Поддержка быстрой зарядки SuperVOOC с мощностью 50 ватт позволяет за 15 минут зарядить телефон на 60%. Полностью аккумулятор на четыре тысячи мА·ч заряжается всего за 35 минут.

Также "мгновенным" должен быть подэкранный сканер отпечатков пальцев. Производители заявляют, что он срабатывает за 0,23 секунды.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 855+, с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной.

Realme X2 Pro получил 6,50-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340Х1080 пикселей. Камера на 64 мегапикселей, телеобъектив с трехкратным зумом, ультраширокий объектив и сенсор глубины расположены в ряд на задней панели смартфона.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!