https://news.day.az/hitech/1168288.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
По данным сервиса, большая часть пользователей не могут зайти на сайт соцсети (49%). Еще 32% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 18% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.
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