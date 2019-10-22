Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

По данным сервиса, большая часть пользователей не могут зайти на сайт соцсети (49%). Еще 32% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 18% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.

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