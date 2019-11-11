Социальные сети Facebook и YouTube приняли решение удалять информацию, в которой будет раскрываться имя информатора, который пожаловался на то, что глава США Дональд Трамп давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Об этом пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первой о таком решили заявила компания Facebook. По данным соцсети, публикация контента с именем осведомителя нарушает правила, направленные на противодействие "координированным атакам" на платформе.

Также видеохостинг YouTube добавил, что будет придерживаться такой же позиции и удалять контент с именем осведомителя.

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

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