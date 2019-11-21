Глава Telegram Павел Дуров снова обрушился на WhatsApp с критикой из-за проблем с безопасностью и порекомендовал всем удалить его со своих гаджетов, чтобы сохранить свои личные данные. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.



Дуров рассказал, что WhatsApp делает информацию на смартфоне уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности. По его словам, они могут получить доступ ко всем данным, прислав видео адресату. Дуров убежден, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран.



"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", - написал он в Telegram-канале. Как считает Дуров, все дело в том, что Facebook, купивший WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, участвовал в программах слежки задолго до приобретения мессенджера.



"В мае я предупреждал, что бэкдоры в WhatsApp будут появляться снова и снова, и одна серьезная проблема с безопасностью будет следовать за другой, как это было и раньше. На этой неделе в WhatsApp был найден новый бэкдор. Как и бэкдоры в WhatsApp до него, он сделал все данные на вашем телефоне уязвимыми перед хакерами и спецслужбами. Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео - и все ваши данные попадали в руки злоумышленника", - сообщил Дуров.



В мае создатель Telegram заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей. Тогда он обвинил администрацию WhatsApp в умышленном сокрытии своей работы, чтобы эксперты не могли уличить ее в пренебрежительном отношении к юзерам.

Дуров указал на то, что Facebook скрывает последствия эксплуатации бэкдоров, заявляя о том, что у них нет доказательств злоупотребления со стороны хакеров. Однако для того, чтобы получить доказательства, руководству компании нужно просмотреть и проанализировать видео, которые отправляют друг другу пользователи WhatsApp, но такой возможности нет, так как ролики хранятся на серверах мессенджера лишь временно.



"Нечего анализировать - "нет доказательств". Удобно", - иронизирует Павел Дуров.



Основатель Telegram не верит, что регулярное появление таких серьёзных уязвимостей в WhatsApp случайно. "Каждый раз, когда WhatsApp устраняет критическую уязвимость в приложении, на нее месте появляется новая. Все их проблемы с безопасностью очень удобны для проведения слежки, так как они работают как бэкдоры", - заявил руководитель Telegram.



В конце своей речи бизнесмен опять посоветовал своим читателям удалить WhatsApp, если они не хотят, чтобы их фотографии и переписка однажды стали общественным достоянием.



Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин раскритиковал высказывания Павла Дурова. "Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что конкурент отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", - заявил Волин в интервью РИА Новости.



По его мнению, такое противостояние пойдет на пользу потребителям, так как сервисы будут совершенствоваться, в том числе и в части обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.



Стоит отметить, что отказаться от WhatsApp рекомендовал и экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, который считает, что шифрование мессенджера оставляет желать лучшего. Правда, в том интервью от Сноудена досталось и Telegram, который также был признан ненадежным.



"Любая из этих двух программ лучше, чем SMS или телефоны без кодирования, но эти две системы очень опасны, если вы премьер-министр, и очень рискованны.. Если кто-то в правительстве использует WhatsApp, это ошибка. Facebook является владельцем этого приложения и слой за слоем снимает защиту. Они обещают, что они не будут слушать разговоры, потому что они зашифрованы. Но они пытаются это делать из соображений национальной безопасности", - заявил Сноуден.



Он порекомендовал использовать мессенджеры Signal и Wire: они бесплатны и с большим уровнем защиты.

