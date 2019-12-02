В ноябре 2019 года доля компьютерного браузера Chrome на рынке Азербайджана среди стационарных компьютеров и ноутбуков сократилась на 12,31 процента по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats, передает Day.Az.

Тем не менее, Chrome остается самым популярным компьютерным интернет-браузером в Азербайджане, которому по состоянию на второе декабря 2019 года принадлежат 68,69 процента рынка.

На это сокращение повлияли статистические показатели компьютерного интернет-браузера Safari, которые, напротив, за отчетный месяц продемонстрировали существенный скачок почти в девять раз - до 15,03 процента. Доля рынка браузера составила 16,81 процента.

За отчетный период было также зафиксировано значительное сокращение на 1,858 процента в доле компьютерного интернет-браузера Opera, которая на первое октября 2019 года составила 6,12 процента.

Доля рынка компьютерного браузера Mozilla Firefox в Азербайджане по состоянию на конец ноября составила 3,16 процента, что на 1,08 процента меньше показателей прошлого месяца.

Оставшаяся часть рынка распределена между другими компьютерными браузерами, среди которых выделяется Yandex Browser c 2,34 процентами рыночного веса, что на 0,12 процента меньше, чем за предшествующий месяц.