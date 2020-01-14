https://news.day.az/hitech/1194009.html Во «ВКонтакте» произошел сбой
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Представители социальной сети "ВКонтакте" подтвердили сбой в работе социальной сети. Об этом говорится в поступившем в "Газету.Ru" сообщении пресс-службы компании, передает Day.Az.
Во "ВКонтакте" уточнили, что у пользователей социальной сети могли возникнуть трудности с доступом к некоторым разделам сайте.
Кроме того, представители компании подчеркнули, что оперативно работают над устранением неполадков и восстановлением доступа к сервису.
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