Microsoft сделает свой "углеродный след" отрицательным за 10 лет

Одна из крупнейших мировых IT-компаний - Microsoft - объявила о масштабной программе, направленной на сокращение углеродных выбросов в атмосферу. Проект представил генеральный директор компании Сатья Наделла, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Microsoft пообещали к 2030-му году не только свести к нулю выбросы CO2 и других парниковых газов, но и сделать "углеродный след" компании отрицательным. Этого планируют добиться, переведя к 2025-му году энергоснабжение всех ЦОДов и офисных зданий на возобновляемые источники энергии, а также заменив все автомобили с двигателями внутреннего сгорания электрическими.

К 2050 году компания планирует полностью удалить свой углеродный след, как от прямых выбросов, так и за счет потребления электроэнергии, за все время с момента ее основания. в 1975-м году. Для этого будет использоваться ряд методов, таких как, к примеру, посадка и восстановление лесов, секвестрация углерода (улавливание углерода в почве), биоэнергетика со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват воздуха (DAC).

Кроме того, компания создаст инвестиционный фонд объёмом в 1 млрд долларов, из которого будут финансировать инновационные проекты в области технологий борьбы с углеродными выбросами. Наконец, Microsoft будет разрабатывать и внедрять технологии, которые помогут партнерам и клиентам сократить собственные углеродные выбросы. В частности, новый инструмент Microsoft Sustainability Calculator способен прогнозировать объем углеродной эмиссии от использования облака Azure, визуализируя результаты в Power BI. Это поможет клиентам оценить объем текущих выбросов и потенциально оценить экологическую пользу от полноценной миграции в облако.

Ранее сообщалось, что 2019-й стал вторым самым тёплым годом на планете за всю историю наблюдений. А в начале января даже такой известный "климатический скептик" как президент США Дональд Трамп заявил, что не отрицает факта глобального потепления.