Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд в свете повышения рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla. Об этом свидетельствуют оценки агентства Bloomberg за субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным данным, состояние Маска 20 января превышало $30,9 млрд, 23 января оно увеличилось до $33,3 млрд, а 24 января снизилось до $33 млрд. 25 января суммарная стоимость активов Маска, по оценкам Bloomberg, не изменилась, поскольку в США в субботу и воскресенье не проводят фондовые торги.

По данным агентства, с начала текущего года Маск стал богаче на $5,4 млрд, а за последние 12 месяцев - примерно на $10 млрд. Наиболее ценным активом предпринимателя Bloomberg считает долю в компании Tesla.

Журнал Forbes приводит оценки, согласно которым состояние Маска увеличилось с 20 января по 23 января на $1,7 млрд, до $32 млрд. В списке самых богатых людей мира, составляемом Forbes, Маск занимает 28-е место. В аналогичном рейтинге Bloomberg он на 27-й позиции.