Правительство Великобритании создаст суперкомпьютер стоимостью £1,2 млрд ($1,6 млрд), который позволит повысить точность прогнозирования погоды. Об этом сообщило Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря новейшим технологиям мы сможем более точно и своевременно предсказывать погоду, что очень важно в период климатических изменений", - прокомментировала исполнительный директор британской метеорологической службы Пенни Эндерсби. Ожидается, что суперкомпьютер будет готов к 2022 году. Специалисты надеются, что он поможет уменьшить ущерб, который ураганы и наводнения наносят жизненно важной инфраструктуре.

Согласно информации газеты Financial Times, создание суперкомпьютера - часть плана британских властей по борьбе с глобальным потеплением.

Объявление о создании в Великобритании мощной специализированной вычислительной машины прозвучало на фоне обрушившегося на страну шторма "Дэннис". СМИ сообщают, что сейчас из-за этого погиб один человек. В стране были отменены сотни авиарейсов, частично приостановлено железнодорожное сообщение.