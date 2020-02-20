Илон Маск приобрел пакет акций своей компании Tesla на $10 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, поданное в Комиссию США по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Глава американского автовендора купил 13 037 акций в среднем по $767 за штуку, увеличив свою долю в компании до 18,5%. Стоимость всех акций Tesla, находящихся у Маска, оценивается в $34,1 млрд. Ценные бумаги Tesla выросли в цене более чем в два раза в этом году и закрылись в среду на рекордно высоком уровне в $917,42.

Ралли, изначально подогреваемое неожиданной прибылью за третий квартал, позволило Tesla обойти по капитализации таких гигантов, как General Motors Co, Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV.

Недавно Tesla объявила о дополнительном выпуске акций на сумму около $2 млрд. Илон Маск уже принял участие в размещении, купив свой пакет акций. Ожидается, что член правления Ларри Эллисон купит ценные бумаги на $1 млн. Компания предложит 2,65 млн. акций Tesla через андеррайтеров Goldman Sachs и Morgan Stanley, с ожидаемой выручкой от размещения в 2,3 миллиарда долларов.

Вырученные от размещения акций деньги пойдут на укрепление финансового баланса и общекорпоративные нужды, говорится в сообщении компании.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс похвалил это решение, отметив в комментарии CNBC, что скептикам с Уолл-стрит будет теперь еще труднее выступать против Tesla. Айвс отметил, что это "мудрый стратегический ход", который позволяет исключить любые драматические предположения в отношении Tesla, связанные с нехваткой денег.

Ранее Илон Маск неоднократно заверял инвесторов в том, что Tesla не понадобится привлекать больше средств на дорогостоящие инициативы, включая производство новой модели автомобиля, наращивание производства в Китае и строительство первого европейского завода.

Эксперты отмечают, что задержка поставок автомобилей с нового завода в Китае из-за эпидемии коронавируса, а также отзыв бракованных Model X, скорее всего, повлияли на решение руководства о размещении новых акций.

Маск также говорил, что Tesla необходимо производить больше батарей для увеличения производства электромобилей, добавив, что некоторые проекты, такие как программа по производству электрических тягачей, не могут быть продолжены без усовершенствования батарей.

Tesla привлекла в мае около 2,3 миллиарда долларов на разработку новых моделей и строительство завода в Китае. В числе грядущих планов автомобильной компании - внедорожник Model Y и коммерческого грузовика Semi, запуск которого был отложен из-за нехватки производственных мощностей аккумуляторных батарей.

С момента последнего привлечения капитала, Tesla построила завод в Шанхае стоимостью $2 миллиарда и представила футуристический пикап Cybertruck. Шанхайский завод начал поставлять автомобили в прошлом месяце.