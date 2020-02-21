2-6 марта текущего года в Азербайджане пройдет II международная Неделя кибербезопасности. Об этом сообщает Trend с пресс-конференции, посвященной "Неделе кибербезопасности", передает Day.Az.

Согласно данным, целью проведения Недели кибербезопасности, уже второй год организуемой министерством транспорта, связи и высоких технологий, является повышение эффективности взаимодействия и уровня просвещения в этой области.

В рамках Недели предусматривается проведение 8 мероприятий по различным направлениям сферы кибербезопасности.

Первым мероприятием станет Конференция кибербезопасности, которая состоится второго марта при организации Службы электронной безопасности министерства и партнерстве компаний Microsoft, IS3S, Prosol, Kaspersky. На конференции будут представлены презентации и доклады отраслевых местных и международных компаний по новым решениям кибербезопасности с учетом современных трендов и вызовов. Мероприятие сыграет роль незаменимой платформы для сессий в формате "вопросы-ответы", обсуждений, расширения возможностей сотрудничества.

Параллельно на конференции состоится выставка Cyber Village, на которой будут представлены решения по кибербезопасности.

3 марта пройдет мероприятие под названием "Безопасное правительственное облако". На нем будет рассказано о работах по исполнению реализуемого ООО AzInTelecom проекта "Правительственное облако", продуктах, услугах и будущих планах. Кроме того, участникам мероприятия будет предоставлена информация о реформах в этой области, методах защиты сформированных электронных информационных ресурсов государственных и бизнес-структур, организаций и частных лиц, а также о существующих киберугрозах. Также предусмотрен обмен опытом и знаниями в области укрепления системы национальной кибербезопасности. Кроме того, на мероприятии будут продемонстрированы презентации о представляемых облачным провайдером AZCLOUD услугах резервирования данных, безопасных облачных услугах, предотвращении потерь хранимых данных и других.

Еще одним мероприятием, которое пройдет 3 марта, станет практический семинар по пентестингу (тестирование на проникновение) для специалистов по кибербезопасности, работающих в государственном и банковском секторах. Вести семинар, который состоится при совместной организации Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB) минтранса и компании IS3S, будет известный российский специалист и исследователь по кибербезопасности Юрий Гуркин. На семинаре будут представлены типы, методы и технологические решения "пентеста".

4 марта при организации министерства транспорта, связи и высоких технологий и Программы развития ООН, партнерстве Фонда молодежи пройдет Молодежный форум по управлению интернетом по кибербезопасности. На мероприятии будут обсуждены различные пути внедрения интернета для достижения эффективного регионального экономического развития и культурного прогресса.

В рамках Недели кибербезопасности 4 марта также будет дан старт конкурсу хакатон (Capture the Flag), который пройдет при организации Службы электронной безопасности и партнерстве Агентства по инновациям. Командам-участницам будет предложено решить задачи по таким темам, как эксплуатация уязвимостей веб-приложений, использование брешей криптографии и бинарных приложений, обратный инжиниринг и так далее.

5 марта при организации Службы электронной безопасности, партнерстве компаний Prosol, E&Y, а также компаний, получивших лицензии, пройдет мероприятие "Цифровое право: защита персональных данных". Местные и международные компании представят презентации и доклады, связанные с европейским опытом в области защиты персональных данных в цифровую эру, основанным на Общем регламенте по защите данных Европейского Союза (General Data Protection Requlation - GDPR). Наряду с этим, будет представлена информация о текущем положении и реформах в соответствующей области в Азербайджане.

Пятого марта при организации Института стандартизации Азербайджана и Центра применения и обучения ИКТ пройдет международный сертификационный тренинг по кибербезопасности. В рамках тренинга, который продлится неделю, местных специалистов ознакомят с требованиями принятого международного стандарта по ISO/IEC 27001 - İnformation Security Management Systems (Системы управления информационной безопасностью) и обучат методам его применения.

Шестого марта состоится церемония награждения победителей конкурса хакатон. Команде, занявшей 1-е место, будет вручен денежный приз в размере 4000 AZN, 2-е место - 2000 AZN, 3-е место - 1000 AZN. На этом Неделя кибербезопасности будет завершена.