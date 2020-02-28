Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, заявила об отмене ежегодной конференции разработчиков F8 в связи с опасениями, вызванными распространением коронавируса нового типа.

Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каждый год мы с нетерпением ждем встречи с представителями сообщества разработчиков со всего мира на конференции F8, где мы можем поделиться нашим видением будущего и способами его достижения, - указывается в заявлении. - Но, учитывая растущие опасения в свете COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС), мы приняли трудное решение об отмене встречи F8 2020 года". По словам руководства Facebook, несмотря на то, что конференция является для компании важным событием, "здоровье и безопасность партнеров-разработчиков, сотрудников и всех тех, кто помогает в проведении F8", стоит на первом месте. Конференция должна была пройти 5-6 мая 2020 года в Сан-Хосе (штат Калифорния).

В компании подчеркнули, что взамен ежегодной конференции рассчитывают провести для разработчиков несколько менее масштабных встреч, а также видеоконференции и онлайн-семинары. Информация о том, какие именно мероприятия и когда будут проводиться, появится на сайте компании в ближайшие недели.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.