Nissan продлил приостановку работы на заводах в США из-за коронавируса

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor приняла решение продлить срок приостановки работы на своих заводах на территории США до конца апреля. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изначально предполагалось, что пять заводов компании, работа на которых была приостановлена с 20 марта, возобновят производство с 6 апреля. Однако ситуация с распространением коронавируса на территории США вынудила японский автоконцерн пересмотреть свои планы.

В среду агентство Kyodo сообщило, что совокупный объем продаж шести японских автопроизводителей, включая Nissan, на рынке США в первом квартале сократился на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Падение продаж связано со снижением покупательской активности местного населения из-за ограничений, введенных в ряде американских штатов в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 906 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.