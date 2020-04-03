Магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая

Магазины американской корпорации Apple в США решено оставить закрытыми до начала мая из-за размаха распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg.

Оно ссылается на попавшую в его распоряжение служебную записку старшего вице-президента Apple Дейдре О'Брайен. Она уведомила подчиненных о том, что "гибкий график работы останется в силе во всех офисах, а магазины розничной торговли будут закрыты до начальных чисел мая".

Как напоминает агентство, в США насчитывается около 270 магазинов Apple. Их число вместе с торговыми точками в других странах мира, за исключением Китая,Тайваня и Гонконга достигает 458.

Apple сначала временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая. 14 марта аналогичное решение было принято в отношении предприятий розничной торговли корпорации в США и других странах.