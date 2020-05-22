В сети появились характеристики и даты анонсов новых смартфонов Samsung

Корейский производитель Samsung недавно анонсировал смартфоны Galaxy M11, Galaxy M21 и Galaxy A21s, а теперь готовит к выходу ещё несколько недорогих новинок.

Как сообщает индийское издание 91mobiles, компания собирается выпустить Galaxy M31s и Galaxy M51. Первая новинка должна дебютировать уже на следующей неделе, а вторая - в конце июня, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Оба устройства смогут похвастаться несколькими модулями камер с основным сенсором на 64 Мп. С большой долей вероятности, речь идёт о фирменном датчике ISOCELL Bright GW1, который сейчас устанавливают во многие смартфоны. Также новинкам приписывают накопитель на 64/128 ГБ, предустановленную версию ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.0 и подэкранные сканеры отпечатков пальцев.