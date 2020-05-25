Странная ошибка выводит из строя смартфоны Samsung Galaxy

В последнее время владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали жаловаться на неизвестный баг, который выводит из строя гаджеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, смартфоны внезапно не могут запустить систему и отображают черный экран с символами либо просто постоянно перезагружаются.

С такой проблемой столкнулись владельцы Samsung Galaxy S8, S9, S10 и ранее выпущенных моделей, а также смартфонов серии Galaxy A.

Похоже, такой баг возникает только у китайских пользователей, жалоб из других стран пока не было.

Вот, например, фото из магазина Samsung, где смартфоны тоже не обошла стороной эта проблема.

Скорее всего, баг возникает из-за лунного календаря и несвоевременного его обновления. То есть система неправильно рассчитывает время, что и вызывает системные ошибки и сбои.

В Samsung уже отреагировали на жалобы пользователей и заявили:

"Мы получили отзывы некоторых пользователей о системных проблемах. В настоящее время мы активно изучаем причины этого и предложим соответствующие решения как можно скорее", - сообщили в компании.

А в это время сами пользователи нашли несколько вариантов решения проблемы, но перед этим лучше провести резервное копирование данных.

Первое решение - просто отключите на время функцию автоматического обновления через WLAN в системном обновлении. Второй способ займет больше времени:

- перезапустите смартфон

- дважды нажмите кнопку питания, чтобы запустить камеру

- потяните вниз строку уведомлений для входа в настройки

- найдите время и измените дату на месяц раньше