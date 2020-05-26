Создана система, прогнозирующая распространение коронавируса в мире

Китайские ученые разработали систему, которая прогнозирует распространение нового коронавируса в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет портал "Ванъи" со ссылкой на сайт разработчиков.

Система прогнозирует количество новых случаев инфицирования более чем в 180 странах мира на основании данных о климатических условиях, плотности населения и профилактических мерах. По результатам вычислений модель подразделяет население каждой страны на три категории: уязвимые, инфицированные, а также выздоровевшие и умершие.

Пока на сайте представлены только данные на июнь. Результаты прогноза разработчики обещают обновлять каждые десять дней.

Сейчас система предсказывает, что к концу июня в мире будет ежедневно выявляться около 250 тыс. случаев заражения. В частности, в КНР будет примерно по одному зафиксированному случаю в день, а в США - около 30 тыс. Модель предсказывает, что в России число новых инфицированных будет снижаться, и в конце следующего месяца количество новых выявленных случаев опустится ниже 2 тыс. в день.

Ранее похожую систему создала Лаборатория больших данных Сингапурского университета науки и дизайна, но в начале мая ученые перестали обновлять свои данные. Аналогичные прогнозные системы создали многие научные организации, в частности, Массачусетский технологический институт, Имперский колледж Лондона или Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.