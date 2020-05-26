YouTube уличили в цензуре в пользу Китая, где сервис заблокирован уже 10 лет

YouTube удаляет комментарии на китайском языке со словами "коммунистический бандит" и "партия 50 центов", которые касаются Коммунистической партии КНР (КПК).

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, об этом пишет The Verge.

Комментарии на китайском пропадают в течение 15 секунд, что говорит об их автоматическом удалении, уточняет издание. Аналогичные высказывания на английском языке бот видеохостинга не трогает.

Представитель видеосервиса подтвердил изданию, что такие комментарии удаляются, но назвал это ошибкой системы. Каким образом и почему такая ошибка возникла, собеседник The Verge не сказал, уточнив, что это не было результатом каких-либо изменений в правилах модерации.