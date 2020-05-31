Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (18:16). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.