Google огласил печальную новость для владельцев Android

Google отменила презентацию новой версии операционной системы для смартфонов, запланированную на 3 июня.

Об этом сообщается в официальном аккаунте разработчиков для Android в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении говорится, что мероприятие и релиз бета-версии Android 11 переносятся на неопределенный срок. "Мы рады рассказать вам как можно больше про Android 11, но сейчас не время праздновать", - сообщается в аккаунте компании. Судя по комментариям, пользователи уверены, что выход новой версии ОС задержали из-за акций протеста в США.

Часть пользователей поприветствовала решение Google, другая - осталась недовольна.