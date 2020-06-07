Япония разработает спутник для очистки космоса от мусора

В японском аэрокосмическом агентстве JAXA начали разработку нового спутника, способного лазером уничтожать космический мусор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что спутник начнет облучать встроенным лазером обломки кораблей, неисправные технические объекты, а также иные токсичные материалы. Затем он сбросит космический мусор в атмосферу.

Об устройстве нового изобретения пока ничего не известно. Однако ученые верят, что через три года спутник сможет пройти первое техническое испытание. По их словам, тема космического мусора становится все серьезнее. Уже насчитывается около 20 тысяч объектов, размер которых составляет более 10 сантиметров.

Уточняется, что к разработке аппарата собираются привлекать компанию SKY Perfect JSAT Corporation, а также наиболее авторитетные НИИ в области физики, в том числе научно-исследовательский институт RIKEN.

5 июня сообщалось, что российские ученые собираются искать жизнь в Солнечной системе в новом формате. По словам вице-президента международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка, исследователи намерены в 2021-2022 годах запустить на околоземную орбиту малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни на небесных телах Солнечной системы. Планируется сканировать планеты и их спутники лазером с борта космического аппарата или посадочной станции.